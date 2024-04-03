Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро — вырос на 63 коп.

УрБК, Москва, 05.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 апреля 2024 года. Курс доллара США снизился на 8,34 коп., до 92,30 руб., евро — вырос на 63,91 коп., до 100,06 руб.