Официальный курс доллара США снизился на 8 коп., евро — вырос на 63 коп.

Урбк, Москва, 04.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 апреля 2024 года. Курс доллара ...03.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 23 коп., евро — снизился на 15 коп.
УрБК, Москва, 03.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2024 года. Курс доллара ...02.04.2024 Официальный курс доллара США снизился на 7 коп., евро — вырос на 3 коп.
УрБК, Москва, 02.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2024 года. Курс доллара ...27.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — вырос на 4 коп.
УрБК, Москва, 27.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 марта 2024 года. Курс доллара ...06.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — снизился на 41 коп.
УрБК, Москва, 06.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2024 года. Курс ...