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Сеть оптик Екатеринбурга не оплатила 41 млн рублей таможенных платежей за импорт полуготовых линз для очков

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. Уральские таможенники в ходе камеральной проверки выяснили, что сеть оптик Екатеринбурга не оплатила 41 млн руб. таможенных платежей за импорт полуготовых линз для очков.

Так, за три года компания ввезла в Россию почти 370 тыс. полуготовых линз для очков, произведенных в Японии, Корее, Мексике, Таиланде, Тайване, общим весом более 25 т, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

«При декларировании магазин указывал, что импортирует готовые линзы. Однако, очковые линзы были полуготовыми, и потому имеют другой классификационный код товаров и, облагаются более высокой таможенной пошлиной», — пояснил заместитель начальника Уральского таможенного управления Виктор Аманов.
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