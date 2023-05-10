Сеть оптик Екатеринбурга не оплатила 41 млн рублей таможенных платежей за импорт полуготовых линз для очков

УрБК, Екатеринбург, 10.05.2023. Сотрудники Уральского таможенного управления направили предпринимателю из Екатеринбурга ...09.02.2023 Менеджер из Екатеринбурга оштрафован на 400 тыс. рублей за уклонение от таможенных платежей на 14 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 400 тыс. руб. менеджера коммерческой ...09.04.2013 В 2013 году Уральским таможенным управлением взыскано почти 20 млн рублей недоимок и штрафов
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2013. Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров таможен Уральского ...19.02.2013 Почти 70 млн рублей штрафов взыскала Екатеринбургская таможня в 2012 году
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2013. Отдел таможенного контроля после выпуска товаров Екатеринбургской таможни в 2012 году и ...21.01.2010 В 2009 году подразделениями таможенных органов Уральского таможенного управления была проведена корректировка таможенной стоимости почти 23 тысяч единиц товаров
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2010. В 2009 году подразделениями таможенных органов Уральского таможенного управления была ...