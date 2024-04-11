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На Среднем Урале продолжает дорожать свекла

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. С 8 по 15 апреля 2024 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свеклу (на 4,61%, до 53,56 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

Отметим, что с 1 по 8 апреля свекла в регионе подорожала на 6,87%, до 50,85 руб. за кг.

За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на морковь (на 2,99%, до 54,73 руб. за кг), баранину (кроме бескостного мяса) (на 1,57%, до 687,38 руб. за кг), сахар (на 1,5%, до 74,07 руб. за кг), бананы (на 1,25%, до 169,57 руб. за кг) и яблоки (на 1,25%, до 143,23 руб. за кг).

Заметнее всего за неделю снизились цены на печенье (на 1,82%, до 254,46 руб. за кг).
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