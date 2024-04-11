Официальный курс доллара США вырос на 25 коп., евро — на 34 коп.

УрБК, Москва, 17.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 апреля 2024 года. Курс ...11.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро — на 48 коп.
УрБК, Москва, 11.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 апреля 2024 года. Курс ...10.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 10.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля 2024 года. Курс ...09.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 10 коп.
УрБК, Москва, 09.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2024 года. Курс доллара ...05.04.2024 Официальный курс доллара США вырос на 10 коп., евро — на 5 коп.
УрБК, Москва, 05.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 апреля 2024 года. Курс доллара ...