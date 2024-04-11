Официальный курс доллара США вырос на 25 коп., евро — на 34 коп.

УрБК, Москва, 18.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 апреля 2024 года. Курс доллара США вырос на 25,00 коп., до 94,32 руб., евро — на 34,46 коп., до 100,27 руб.