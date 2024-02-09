УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 09:03

В Екатеринбурге на Уктусе построят три новых социальных объекта

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2024. В Екатеринбурге в микрорайоне Уктус будут построены школа на 1,3 тыс. мест, спортивный комплекс площадью около 14 тыс. кв. м., а на пересечении улиц Лыжников и Щербакова появится жилая застройка (с общей площадью квартир 95 тыс. кв. м.), на первом этаже которой будет детский сад на 175 мест, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Одновременно начнутся благоустройство набережной реки Патрушихи и строительство велопешеходного моста через акваторию. Также на территории обновят ливневую канализацию, инженерные сети, реконструируют дороги.

В планах обновить участки улиц Щербакова и Лыжников (протяженностью по 340 м каждый), а также автомобильный мост через реку Патрушиху.

В дополнение к этому в квартале создадут несколько парковок с вместимостью более чем 1 тыс. мест.

Проект комплексной застройки разбит на два этапа. Строительство начнется уже в этом году.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.02.2024 В Екатеринбурге в Железнодорожном районе к 2035 году построят два детсада и школу

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2024. В Железнодорожном районе Екатеринбурга построят два детсада и школу. Об этом сообщает ...

08.02.2024 В Верх-Исетском районе Екатеринбурга построят два детских общеобразовательных учреждения на 950 мест

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2024. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга в ближайшие годы будут построены детская школа ...

30.01.2024 В микрорайоне Уктус в Екатеринбурге построят детский сад для 350 детей и школу на 1 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В границах улиц Просторной, Рощинской и Молодогвардейцев в Екатеринбурге будут ...

21.06.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты по строительству школы и двух детсадов на Уктусе

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил схемы строящегося жилого комплекса в ...

08.08.2013 В Екатеринбурге до конца августа отремонтируют улицу Лыжников

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2013. Движение транспорта по улице Лыжников будет поэтапно перекрываться в связи с работами ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель22.03.2024Коллекционеры, финисаж для императрицы, наивные котики
Архив новостей
Апрель 2024 (467)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18