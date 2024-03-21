На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год сократилось на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2024. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец марта 2024 года составило 259,6 тыс. голов, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Поголовье птиц за указанный период выросло на 0,8%.



В свою очередь, в хозяйствах региона на 1,8% уменьшилось поголовье свиней, на 1,1% — коров, на 0,2% — овец и коз.