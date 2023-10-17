На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год снизилось на 0,5%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2024. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец декабря 2023 года составило 258,4 тыс. голов, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (259,6 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, на 6,1% увеличилось поголовье птиц.



В свою очередь, в хозяйствах региона на 0,1% уменьшилось поголовье коров, на 3% — свиней, на 6,6% — овец и коз.