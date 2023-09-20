На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 0,7%

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец сентября 2023 года составило 262,8 тыс. голов, что на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (261,1 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, на 1,4% увеличилось поголовье коров, на 5% — поголовье птиц.



В свою очередь, в хозяйствах региона на 3,8% уменьшилось поголовье свиней, на 0,5% — овец и коз.