На Среднем Урале поголовье свиней за год снизилось на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец октября 2023 года составило 262,3 тыс. голов, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (261 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, на 1,8% увеличилось поголовье коров, на 3,3% — поголовье птиц.



В свою очередь, в хозяйствах региона на 4,2% уменьшилось поголовье свиней, на 0,5% — овец и коз.