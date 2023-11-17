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17.11.2023

На Среднем Урале поголовье свиней за год снизилось на 4,2%

УрБК, Екатеринбург, 17.11.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец октября 2023 года составило 262,3 тыс. голов, что на 0,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (261 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, на 1,8% увеличилось поголовье коров, на 3,3% — поголовье птиц.

В свою очередь, в хозяйствах региона на 4,2% уменьшилось поголовье свиней, на 0,5% — овец и коз.
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