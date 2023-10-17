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На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец ноября 2023 года составило 264,6 тыс. голов, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (261,2 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, на 2,2% увеличилось поголовье коров, на 5% — птиц.

В свою очередь, в хозяйствах региона на 3,1% уменьшилось поголовье свиней, на 4,9% — овец и коз.
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