На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец ноября 2023 года составило 264,6 тыс. голов, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (261,2 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, на 2,2% увеличилось поголовье коров, на 5% — птиц.



В свою очередь, в хозяйствах региона на 3,1% уменьшилось поголовье свиней, на 4,9% — овец и коз.