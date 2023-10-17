На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...20.09.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 0,8%
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...21.08.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 0,6%
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...19.05.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...20.04.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 3,2%
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...