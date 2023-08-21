На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец августа 2023 года составило 266 тыс. голов, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (264 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, на 2% увеличилось поголовье коров.



В свою очередь, в хозяйствах региона на 3,7% уменьшилось поголовье свиней, на 0,3% — овец и коз.



Поголовье птиц за год не изменилось.