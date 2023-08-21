УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
21.08.2023

На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец июля 2023 года составило 267,7 тыс. голов, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (266 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, на 1,6% увеличилось поголовье коров, на 2,5% — птиц.

В свою очередь, в хозяйствах региона на 3,3% уменьшилось поголовье свиней, на 1,8% — овец и коз.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.07.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...

19.06.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 2,9%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...

19.05.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 3,4%

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...

20.04.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 3,2%

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...

21.03.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (536)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18