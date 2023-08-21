На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец июля 2023 года составило 267,7 тыс. голов, что на 0,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (266 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, на 1,6% увеличилось поголовье коров, на 2,5% — птиц.



В свою очередь, в хозяйствах региона на 3,3% уменьшилось поголовье свиней, на 1,8% — овец и коз.