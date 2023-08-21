На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...19.06.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 2,9%
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...19.05.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...20.04.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 3,2%
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...21.03.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 3%
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...