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На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец июня 2023 года составило 266,8 тыс. голов, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (263,8 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, на 1,6% увеличилось поголовье коров.

В свою очередь, в хозяйствах региона на 0,8% уменьшилось поголовье свиней, на 0,8% — птиц, на 2% — овец и коз.
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