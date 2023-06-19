На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...19.05.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 3,4%
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...20.04.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 3,2%
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...21.03.2023 На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 3%
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на ...20.05.2019 В Свердловской области в апреле уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, овец и коз
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2019. На Среднем Урале в 2019 году по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года ...