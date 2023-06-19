На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец июня 2023 года составило 266,8 тыс. голов, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (263,8 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, на 1,6% увеличилось поголовье коров.



В свою очередь, в хозяйствах региона на 0,8% уменьшилось поголовье свиней, на 0,8% — птиц, на 2% — овец и коз.