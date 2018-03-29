Благодаря технологиям SaluteSpeech улучшилось качество работы виртуального помощника «МегаФона»

УрБК, Москва, 17.04.2024. «МегаФон» улучшил качество работы голосового помощника Елены, которому доверено общение с клиентами компании. В результате замены речевых технологий на решение SaluteSpeech от SberDevices процент распознавания речи увеличился до 95%, сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



Помощник Елена общается с клиентами, обращающимися в контактный центр «МегаФона». Впервые она была внедрена в 2014 году. Система способна ответить практически на любые вопросы относительно обслуживания, расчетов, может подключать и отключать услуги, давать справочную информацию. Проводимые в процессе внедрения новых решений тесты показали, что с новым функционалом уровень лояльности клиентов повысился на 3,5 процентного пункта.



«Елена всегда могла для каждой ситуации находить нужные слова в диалоге с клиентами. Мы последовательно развивали и дополняли ее способности, чтобы она зазвучала человечнее и говорила собственным голосом, и при этом решала вопросы быстро и просто — это то, что хочет наш клиент при общении с помощником», — отметил коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.