Благодаря технологиям SaluteSpeech улучшилось качество работы виртуального помощника «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил высокое одобрение жюри в ...26.06.2015 УБРиР повысил качество обслуживания клиентов банка
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2015. Уральский банк реконструкции и развития и Центр речевых технологий реализовали два ...11.07.2013 ОАО «Мегафон» открывает набор специалистов в call-центр
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2013. Компания «МегаФон» на Урале объявляет о расширении своего контактного центра. Оператор ...17.02.2012 В Уральском филиале количество звонков в справочную службу ОАО «МегаФон» в 2011 году снизилось на 25%
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2012. Компания «МегаФон» представляет результаты исследования работы контактного центра. ...19.09.2011 Звонки в контактный центр «МегаФона» в роуминге стали бесплатными
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2011. Компания «МегаФон» отменяет плату за звонки в контактный центр компании для всех ...