УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:26

В I квартале 2024 года ввод многоквартирных домов сократился в РФ на 27%

УрБК, Москва, 17.04.2024. Согласно оперативным данным Росстата, в I квартале 2024 года российские застройщики ввели 8,8 млн кв. м. площади многоквартирных домов, что на 27% меньше показателя того же периода 2023 года (12,2 млн кв. м.), пишет «Коммерсантъ».

Отрицательную динамику в секторе многоквартирной застройки эксперты наблюдают уже третий месяц подряд. Так, в январе было введено 3 млн кв. м. (минус 47% год к году), в феврале — 2,5 млн кв. м. (минус 13,5%), в марте — 3,3 млн кв. м. (минус 6,4%).

Но в целом рынок жилья в I квартале сохраняет положительную динамику, демонстрируя прирост в 1,5% (29,3 млн кв. м.), который был обеспечен построенными населением домами — 70% от общего объема введенного жилья. Объем сдачи домов превышает прошлогодние показатели на 22,2% и оценивается в 20,5 млн кв. м.

По мнению экспертов, падение объема ввода многоквартирного жилья может быть связано с высоким спросом на первичном рынке в 2023 году, а также со сворачиванием льгот по ипотеке.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.10.2023 В Челябинске 54% строящихся объектов недвижимости на «первичке» сдадут в эксплуатацию в 2024 году

УрБК, Челябинск, 20.10.2023. В Челябинске 3% квартир (0,1 тыс. ед.) в новостройках будут сданы в эксплуатацию в 2025 ...

15.09.2023 В РФ за август объемы ввода ИЖС в России выросли почти на 20%

УрБК, Москва, 15.09.2023. В России за август показал резкий рост объем введенного индивидуального жилищного ...

18.05.2023 За январь-апрель в России введено 36 млн квадратных метров жилья

УрБК, Москва, 18.05.2023. За январь-апрель 2023 года в России введено 36 млн кв. м жилья. Это на 4,1% меньше, чем за ...

18.03.2019 Ввод жилья в Свердловской области в январе-феврале сократился почти на 32%

Ввод в действие жилых домов на Среднем Урале в январе-феврале 2019 года сократился по сравнению с аналогичным периодом ...

09.03.2010 За январь — февраль 2010 года объем введенного в Свердловской области жилья снизился на 17,1%

УрБК, Екатеринбург, 09.03.2010. По оперативной информации, в Свердловской области за январь — февраль 2010 года введен ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель22.03.2024Коллекционеры, финисаж для императрицы, наивные котики
Архив новостей
Апрель 2024 (433)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18