Официальный курс доллара США вырос на 48 коп., евро — на 14 коп.

УрБК, Москва, 17.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 апреля 2024 года. Курс доллара США вырос на 48,51 коп., до 94,07 руб., евро — на 14,07 коп., до 99,93 руб.