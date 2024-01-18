Вторичный авторынок в России вырос на 0,9% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 16.04.2024. Продажи машин с пробегом в России выросли на 0,9% в марте 2024 года и составили 502,1 тыс. штук. Об этом сообщает агентство «Автостат».



«Рынок автомобилей с пробегом в марте вырос на 0,9%, 502,1 тыс. штук. Это на 25,7% выше, чем в феврале. По итогам января — марта в РФ было продано 1,2 млн легковых автомобилей с пробегом. Это на 2,2% ниже, чем годом ранее», — пишет аналитическое агентство.



Наиболее популярными у россиян марками в марте стали Lada (+13,4%, до 123,1 тыс. штук), Toyota (-11,3%, до 51,9 тыс. штук), Hyundai (+5%, до 28 тыс. штук) и Kia (+4,7%, до 29,4 тыс. штук). Из моделей наиболее востребованными в данном сегменте оказались Lada 2107 и Lada 2114 Samara. Среди иномарок — Kia Rio, Hyundai Solaris и Ford Focus.