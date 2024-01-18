Вторичный авторынок в России вырос на 0,9% в марте 2024 года

УрБК, Москва, 18.01.2024. По итогам 2023 года объем вторичного авторынка РФ вырос на 17%. Об этом пишет аналитическое ...14.07.2023 В России на 42,2% выросли продажи подержанных легковых автомобилей
В июне 2023 года в России было продано 501,9 тыс. подержанных легковых автомобилей. Это на 42,2% больше, чем в июне ...04.08.2017 По итогам июня 2017 года продажи подержанных автомобилей выросли на 2%
УрБК, Москва. 04.08.2017. На 2% в июне 2017 года выросли продажи на рынке легковых автомобилей с пробегом. Об этом ...25.04.2017 Продажи автомобилей с пробегом в РФ сократились на 10,6%
За I квартал 2017 года на вторичном авторынке России было продано 1,138 млн автомобилей с пробегом, что на 10,6% меньше ...25.04.2017 В I квартале продажи автомобилей с пробегом в РФ сократились на 10,6%
УрБК, Москва, 25.04.2017. За I квартал 2017 года на вторичном авторынке России было продано 1,138 млн автомобилей с ...