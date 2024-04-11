Официальный курс доллара США вырос на 14 коп., евро — на 6 коп.

УрБК, Москва, 16.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 апреля 2024 года. Курс доллара США вырос на 14,72 коп., до 93,58 руб., евро — на 6,70 коп., до 99,79 руб.