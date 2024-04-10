УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:45

Для получения федеральных субсидий на восстановление парков в Екатеринбурге не хватает 197 тыс. 619 голосов

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. Для получения федеральной субсидии на восстановление одного из екатеринбургских парков в 2025 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) национального проекта «Жилье и городская среда» Екатеринбургу не хватает еще 197 тыс. 619 голосов горожан. Об этом пишет пресс-служба администрации города.

Ранее УрБК писал о том, что 15 марта в Екатеринбурге стартовало голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта (ФКГС). До 30 апреля организаторам необходимо набрать около 400 тыс. голосов горожан, чтобы принять участие в проекте и получить федеральное финансирование реконструкции парка, который выиграет в конкурсе. На сегодняшний день не хватает 197 тыс. 619 голосов.

В конкурсе участвует восемь площадок: 2-я очередь 2-го этапа Преображенского парка, бульвар на улице Посадской, парк «7 Ключей», Основинский парк, парк 50-летия ВЛКСМ, парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), бульвар на улице Культуры, от Машиностроителей до Фестивальной, Солнечные аллеи в микрорайоне Солнечный (2-й этап).

«Сделать свой выбор горожане могут на сайте «Городская среда», через портал Госуслуг либо с помощью волонтеров. Добровольцев в форме с символикой проекта можно встретить в парках-участниках программы ФКГС, торговых центрах. Волонтеры работают в будние дни с 16:00 до 20:00, в выходные дни — с 14:00 до 20:00 в следующих торговых центрах: Мега, Радуга-парк, Омега, Гранат, VeerMall, Дирижабль, Академический, Апельсин, Мегаполис, Гринвич, Пассаж, Алатырь, Фан-Фан, Парк Хаус», — пишет пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.04.2024 В Екатеринбурге среди территорий для благоустройства в 2025 году лидирует парк 50-летия ВЛКСМ

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. Среди территорий, которые будут благоустроены в 2025 году в Екатеринбурге, прочное ...

09.04.2024 Более 144 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за благоустройство парков в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. 144 тыс. 129 жителей Екатеринбурга проголосовали за благоустройство городских ...

05.04.2024 Более 115 тыс. жителей Екатеринбурга проголосовало за благоустройство общественных территорий в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. Уже более 115 тыс. жителей Екатеринбурга отдали свой голос в рамках голосования за ...

18.03.2024 В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году

В Екатеринбурге началось голосование за объекты для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта ...

14.03.2024 В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за территорию для благоустройства в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2024. В Екатеринбурге 15 марта начнется голосование за общественную территорию, которая ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель22.03.2024Коллекционеры, финисаж для императрицы, наивные котики
Архив новостей
Апрель 2024 (367)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18