Госдума предлагает ввести ответственность для кикшеринга за ДТП с участием электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2024. В Екатеринбурге установлено ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч на ...03.10.2023 Для постоянных пользователей электросамокатов могут ввести обязательное страхование
УрБК, Москва, 03.10.2023. В Банке России поддержали инициативу о введении обязательного страхования гражданской ...23.06.2023 В центре Екатеринбурга на время проведения Ural Music Night будут запрещены парковки самокатов
УрБК, Екатеринбург, 23.06.2023. В Екатеринбурге сегодня ночью, на время проведения Ural Music Night, будет запрещена ...08.06.2023 В Екатеринбурге ночью на улицах Шевченко и Карла Маркса горели 15 электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Екатеринбурге сегодня ночью на двух улицах горели 15 электросамокатов. Пожары были ...19.05.2021 В Екатеринбурге с начала года зарегистрировано четыре ДТП с участием электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2021. С начала 2021 года на дорогах Екатеринбурга зарегистрировано четыре ДТП с участием ...