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Вчера, 16:03

Госдума предлагает ввести ответственность для кикшеринга за ДТП с участием электросамокатов

УрБК, Москва, 15.04.2024. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагает ввести ответственность для компаний, которые предоставляют услуги электропроката, за ДТП с участием электросамокатов. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.

«У них сегодня есть возможность пойти по пути саморегулирования. Им необходимо сделать все, чтобы пользователи соблюдали ПДД, а жертв на дорогах не было», — заключил Вячеслав Володин.

Сейчас в КоАП не прописано отдельной ответственности для самокатчиков. С инициативами по введению таких штрафов выступали сенаторы, но их проекты так и не были внесены в Госдуму.

Стоит отметить, что в Екатеринбурге этой весной установили ограничение скорости для электросамокатов до 15 км/ч на нескольких улицах и в парках.

«Это поможет снизить количество ДТП с участием электросамокатов и сделать улицы мегаполиса более безопасными для всех участников дорожного движения», — пояснили в администрации города.
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