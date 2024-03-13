УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:22

На базе ММК прошел семинар «Практика управления производственной экономикой и финансами»

УрБК, Магнитогорск, 15.04.2024. В Магнитогорске на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) прошел семинар-совещание «Практика управления производственной экономикой и финансами». В мероприятии приняли участие руководители и специалисты экономических и финансовых служб предприятий горнорудной и металлургической промышленности, сообщает управление по связям с общественностью ММК.

Двухдневный семинар был организован ООО «Корпорация производителей черных металлов». По словам вице-президента корпорации Юрия Мишина, в этом году мероприятие собрало 58 сотрудников финансово-экономических служб, представлявших 30 предприятий. География участников охватывает всю страну — от Михайловского ГОКа в Курской области до металлургического завода «Амурсталь» в Хабаровском крае.

Первый день семинара проходил на базе санатория «Юбилейный» ПАО «ММК» в форматах пленарного заседания и круглых столов. Своим опытом поделились специалисты ММК, НЛМК, «Северстали», Нижнетагильского меткомбината и Качканарского ГОКа компании ЕВРАЗ, Первоуральского новотрубного завода (Трубная Металлургическая Компания). Доклады и презентации представителей экономических служб были посвящены темам повышения операционной и организационной эффективности, управлению затратами на предприятиях, финансовому планированию, учетной политике и бюджетированию.

В рамках второго дня мероприятия его участники посетили промышленную площадку ММК, где ознакомились с работой самой современной в России аглофабрики № 5, побывали в доменном цехе и листопрокатном цехе № 11, где находится комплекс холодной прокатки ММК.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.03.2024 ММК организует межзаводскую школу по обмену производственным опытом специалистов агломерационных производств

УрБК, Магнитогорск, 13.03.2024. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) 14 марта начинает свою работу ...

05.09.2022 На базе ММК стартовала школа по обмену опытом для металлургов

УрБК, Магнитогорск, 05.09.2022. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начался магнитогорский этап ...

27.03.2019 На ММК пройдет семинар ремонтных служб предприятий горно-металлургического комплекса

УрБК, Магнитогорск, 27.03.2019. Сегодня, 27 марта 2019 года, на базе Магнитогорского металлургического комбината начнет ...

21.11.2018 На базе ММК проходит совещание энергетиков ведущих металлургических компаний России

УрБК, Магнитогорск, 21.11.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате начал работу семинар-совещание ...

26.06.2012 На базе ОАО «Первоуральский новотрубный завод» прошла ежегодная межзаводская школа руководителей и специалистов электросталеплавильного производства

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2012. С 25 по 26 июня на базе ОАО «Первоуральский новотрубный завод» состоялась ежегодная ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель22.03.2024Коллекционеры, финисаж для императрицы, наивные котики
Архив новостей
Апрель 2024 (367)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18