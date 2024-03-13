На базе ММК прошел семинар «Практика управления производственной экономикой и финансами»

УрБК, Магнитогорск, 15.04.2024. В Магнитогорске на базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) прошел семинар-совещание «Практика управления производственной экономикой и финансами». В мероприятии приняли участие руководители и специалисты экономических и финансовых служб предприятий горнорудной и металлургической промышленности, сообщает управление по связям с общественностью ММК.



Двухдневный семинар был организован ООО «Корпорация производителей черных металлов». По словам вице-президента корпорации Юрия Мишина, в этом году мероприятие собрало 58 сотрудников финансово-экономических служб, представлявших 30 предприятий. География участников охватывает всю страну — от Михайловского ГОКа в Курской области до металлургического завода «Амурсталь» в Хабаровском крае.



Первый день семинара проходил на базе санатория «Юбилейный» ПАО «ММК» в форматах пленарного заседания и круглых столов. Своим опытом поделились специалисты ММК, НЛМК, «Северстали», Нижнетагильского меткомбината и Качканарского ГОКа компании ЕВРАЗ, Первоуральского новотрубного завода (Трубная Металлургическая Компания). Доклады и презентации представителей экономических служб были посвящены темам повышения операционной и организационной эффективности, управлению затратами на предприятиях, финансовому планированию, учетной политике и бюджетированию.



В рамках второго дня мероприятия его участники посетили промышленную площадку ММК, где ознакомились с работой самой современной в России аглофабрики № 5, побывали в доменном цехе и листопрокатном цехе № 11, где находится комплекс холодной прокатки ММК.