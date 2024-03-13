На базе ММК прошел семинар «Практика управления производственной экономикой и финансами»

УрБК, Магнитогорск, 13.03.2024. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) 14 марта начинает свою работу ...05.09.2022 На базе ММК стартовала школа по обмену опытом для металлургов
УрБК, Магнитогорск, 05.09.2022. На базе Магнитогорского металлургического комбината (ММК) начался магнитогорский этап ...27.03.2019 На ММК пройдет семинар ремонтных служб предприятий горно-металлургического комплекса
УрБК, Магнитогорск, 27.03.2019. Сегодня, 27 марта 2019 года, на базе Магнитогорского металлургического комбината начнет ...21.11.2018 На базе ММК проходит совещание энергетиков ведущих металлургических компаний России
УрБК, Магнитогорск, 21.11.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате начал работу семинар-совещание ...26.06.2012 На базе ОАО «Первоуральский новотрубный завод» прошла ежегодная межзаводская школа руководителей и специалистов электросталеплавильного производства
УрБК, Екатеринбург, 26.06.2012. С 25 по 26 июня на базе ОАО «Первоуральский новотрубный завод» состоялась ежегодная ...