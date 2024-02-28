В Свердловской области сумма начислений за капремонт в 2023 году превысила 12 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. Доходная часть бюджета Свердловской области в 2023 году составила 448,5 млрд руб., что ...19.01.2024 Свердловские налогоплательщики внесли в консолидированный бюджет РФ 753,3 млрд рублей в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. По итогам 2023 года с территории Свердловской области в консолидированный бюджет РФ ...16.11.2021 Свердловское Заксобрание приняло в первом чтении проект бюджета на 2022 год
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2021. Законодательное собрание Свердловской области приняло в первом чтении проект бюджета ...22.12.2020 Екатеринбургская городская дума приняла бюджет муниципалитета на 2021 год
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. Екатеринбургская городская дума приняла во втором чтении бюджет муниципалитета на 2021 ...29.04.2014 Чистый убыток ОАО «Уралмашзавод» в 2013 году составил 2,749 млрд рублей
Чистый убыток ОАО «Уралмашзавод», входящего в группу ОАО «Газпромбанк», в 2013 году составил 2,749 млрд руб. по МСФО. ...