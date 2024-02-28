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В Свердловской области сумма начислений за капремонт в 2023 году превысила 12 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Свердловской области в 2023 году сумма начислений за капремонт составила 12 млрд 176,2 млн руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

Для сравнения: в 2022 году эта сумма составляла 8 млрд 737,7 млн руб., в 2021 — 8 млрд 352,2 млн руб., в 2020 — 7 млрд 942,6 млн руб.

Фактически оплачено за капремонт в регионе в 2023 году 11 млрд 707,8 млн руб. Фактический уровень платежей населения составил 96,2%.
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