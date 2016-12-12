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Вчера, 17:03

ФНПР призвала изменить организацию оплаты труда в России

УрБК, Москва, 12.04.2024. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что организацию оплаты труда в России необходимо изменить, причем в первую очередь в бюджетной сфере. Такое мнение он выразил на пленарной сессии «Рынок труда: возможности соискателя и вызовы работодателя» регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, пишет ТАСС.

М. Шмаков процитировал президента РФ Владимира Путина, сказав, что повышение зарплат в РФ произойдет при условии создания системы обеспечения равной оплаты за труд равной ценности независимо от региона. «Шаг на этом пути — изменение организации оплаты труда, причем в первую очередь в бюджетной сфере, которая задает параметры, оценки высококвалифицированного труда в стране», — заявил М. Шмаков.

Также он обратил внимание на уровень зарплат молодых специалистов. «Пока зарплата молодого специалиста, подготовленного и способного к производительному труду, высокоэффективному, будет отставать от зарплаты доставщиков еды, ничего хорошего у нас не получится», — резюмировал эксперт.
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