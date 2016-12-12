ФНПР призвала изменить организацию оплаты труда в России

УрБК, Москва, 12.12.2016. Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков выступил за введение ...25.09.2014 Правительство РФ в 2015 году увеличит минимальный размер оплаты труда на 7,4%
УрБК, Москва, 25.09.2014. Правительством РФ принято предложение по увеличению минимального размера оплаты труда с 1 ...01.10.2012 Зарплата бюджетников Свердловской области вырастет на 6%
Фонд оплаты труда работников областных государственных учреждений Свердловской области увеличен на 6% с 1 октября 2012 ...06.04.2011 Половина зарплат в России оказались «серыми»
Около 50 процентов зарплат в России являются «серыми». Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил председатель Федерации ...02.06.2010 Профсоюзы предложили воссоздать Министерство труда
Федерация независимых профсоюзов России предложила воссоздать министерство труда, ликвидированное в 2004 году в рамках ...