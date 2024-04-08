УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:45

В Свердловской области на следующей неделе ожидается снег

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Свердловской области на следующей неделе ожидается снег. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Во второй половине следующей рабочей недели, 18-19 апреля, согласно предварительным расчетам на территории Свердловской области предполагается холодная погода, в южной половине области с осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег», — говорится в сообщении.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.04.2024 В Свердловской области до середины недели будет пасмурно и дождливо

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ожидается облачная погода с осадками в ...

16.02.2024 На Среднем Урале на следующей неделе ожидается потепление

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Свердловской области на следующей неделе прогнозируется потепление. Также синоптики ...

20.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается мокрый снег

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается мокрый снег. Об этом сообщается на ...

10.11.2022 Синоптики прогнозируют заморозки на Среднем Урале в начале следующей недели

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается мокрый снег и гололедица на ...

15.09.2021 Синоптики прогнозируют мокрый снег на Среднем Урале на следующей неделе

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. В Свердловской области в начале следующей недели ожидается мокрый снег. Об этом ...

Популярные новости
27.03.2024В Екатеринбурге мошенники убедили мужчину перевести им более 7 млн рублей02.04.2024В Свердловскую область прибыли 299 закупленных для муниципалитетов автобусов13.03.2024Лицо города22.03.2024Дмитрий Скрипник: Мы работаем для людей20.03.2024Наивный Брейгель
Архив новостей
Апрель 2024 (334)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Ноябрь 2023 (701)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18