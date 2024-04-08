В Свердловской области на следующей неделе ожидается снег

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. В Свердловской области в первой половине недели ожидается облачная погода с осадками в ...16.02.2024 На Среднем Урале на следующей неделе ожидается потепление
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. В Свердловской области на следующей неделе прогнозируется потепление. Также синоптики ...20.03.2023 На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается мокрый снег
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. В Свердловской области в ближайшие дни ожидается мокрый снег. Об этом сообщается на ...10.11.2022 Синоптики прогнозируют заморозки на Среднем Урале в начале следующей недели
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. В Свердловской области в ближайшие три дня ожидается мокрый снег и гололедица на ...15.09.2021 Синоптики прогнозируют мокрый снег на Среднем Урале на следующей неделе
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2021. В Свердловской области в начале следующей недели ожидается мокрый снег. Об этом ...