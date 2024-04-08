В Свердловской области на следующей неделе ожидается снег

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. В Свердловской области на следующей неделе ожидается снег. Об этом сообщается на сайте ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».



«Во второй половине следующей рабочей недели, 18-19 апреля, согласно предварительным расчетам на территории Свердловской области предполагается холодная погода, в южной половине области с осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег», — говорится в сообщении.