Официальный курс доллара США вырос на 49 коп., евро — снизился на 55 коп.

УрБК, Москва, 12.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 апреля 2024 года. Курс доллара США вырос на 49,98 коп., до 93,71 руб., евро — снизился на 55,40 коп., до 100,67 руб.