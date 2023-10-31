На Среднем Урале стартовал сбор заявок на бизнес-конкурс «Премия номер один»

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В Екатеринбурге 2 ноября пройдет презентация новой программы финансовой поддержки для ...

В Екатеринбурге 2 ноября состоится презентация новой программы финансовой поддержки для бизнеса СОФПП «Оптимум»

Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года в Свердловской области»

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В рамках ежегодного конкурса «Экспортер года в Свердловской области» стартовал прием ...