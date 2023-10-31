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На Среднем Урале стартовал сбор заявок на бизнес-конкурс «Премия номер один»

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. До 24 апреля в Свердловской области пройдет сбор заявок на участие в конкурсе «Премия номер один», пишет департамент информполитики региона.

Конкурс проводится среди региональных предприятий. С условиями события можно ознакомиться здесь.

В 2024 году победителей выберут в шести номинациях: социальный инвестиционный проект «Номер один», «Номер один» в технологической трансформации, «Номер один» в локализации производства, «Номер один» в динамике производства, семейный бизнес «Номер один», а гран-при получит работодатель Свердловской области «Номер один».

Победитель будет определен путем интерактивного голосования на церемонии награждения, которая пройдет во время майского приема в честь Дня российского предпринимательства в резиденции губернатора Евгения Куйвашева. К рассмотрению допускаются предприятия, не имеющие фактов задолженностей по заработной плате и трудовых конфликтов.

Премия организована Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей (СОСПП), Уральской торгово-промышленной палатой (Уральской ТПП), правительством региона и областным фондом поддержки предпринимательства (СОФПП).

«Поощрение достижений бизнеса, продвижение успешных практик является ярким примером для других организаций и рынка, маркером актуальных направлений развития. Номинации меняются и всегда отражают дух времени, те вызовы, которые сейчас стоят перед бизнес-сообществом. Как представитель инфраструктуры поддержки МСП приглашаю к участию предпринимателей этого сектора», — отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.
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