На Среднем Урале стартовал сбор заявок на бизнес-конкурс «Премия номер один»

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В Екатеринбурге 2 ноября пройдет презентация новой программы финансовой поддержки для ...22.02.2023 Стартовал прием заявок на конкурс «Экспортер года в Свердловской области»
УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В рамках ежегодного конкурса «Экспортер года в Свердловской области» стартовал прием ...31.05.2022 Уральская бизнес-неделя — 2022 в Свердловской области привлекла более 7 тыс. участников
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. Уральская бизнес-неделя — 2022, прошедшая в Свердловской области, привлекла более 7 ...23.05.2022 СОСПП организует девять мероприятий в рамках «Недели предпринимательства»
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2022. Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) является ...31.05.2021 ПНТЗ получил региональную премию за эффективную деятельность в сфере экологии в 2020 году
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...