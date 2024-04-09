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Судебные приставы Екатеринбурга на 22 дня приостановили деятельность оздоровительного SPA-комплекса «Родная банька»

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. Судебные приставы Екатеринбурга на 22 дня приостановили деятельность оздоровительного заведения по адресу ул. Братская, 14. В SPA-комплексе «Родная банька» найдены нарушения пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Свердловской области.

Нарушения пожарной безопасности были выявлены в ходе инспекционного визита сотрудников МЧС. Так, дверь эвакуационного выхода из помещения оказалась закрыта и не оснащена устройством для открывания изнутри без ключа, внутри хранились горючие материалы, а помещения комнат отдыха и кладовой не были оборудованы пожарными извещателями.

Входные двери помещения были опломбированы и опечатаны. Ответственному лицу вручено предупреждение об административной ответственности при возобновлении деятельности без устранения нарушений.
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