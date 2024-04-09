Судебные приставы Екатеринбурга на 22 дня приостановили деятельность оздоровительного SPA-комплекса «Родная банька»

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. В Екатеринбурге по решению суда на 30 суток приостановлена работа ДК «Химмаш» из-за ...09.04.2019 В Новоуральске судебные приставы закрыли баню «Туевские сауны»
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2019. В Новоуральске судебные приставы закрыли баню «Туевские сауны» из-за нарушения ...10.09.2018 Судебные приставы закрыли ночной клуб «Panama Club» в Верхней Пышме из-за нарушений пожарной безопасности
УрБК, Екатеринбург, 10.09.2018. Судебные приставы Верхнепышминского районного отдела приостановили деятельность ночного ...06.06.2018 В Екатеринбурге приставы опечатали вход в ТК Baku Plaza из-за нарушений норм пожарной безопасности
Судебные приставы Кировского районного отдела Екатеринбурга опечатали вход в здание торгового комплекса Baku Plaza на ...06.06.2018 В Екатеринбурге приставы опечатали вход в ТК Baku Plaza из-за нарушений норм пожарной безопасности
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2018. Судебные приставы Кировского районного отдела Екатеринбурга опечатали вход в здание ...