Годовая инфляция в Свердловской области в марте ускорилась до 7,82%

Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в январе — ...15.03.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в феврале ускорилась до 7,52%
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2024. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 7,52% по сравнению с аналогичным периодом ...15.02.2024 Годовая инфляция в Свердловской области в январе ускорилась до 7,5%
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. Инфляция на Среднем Урале в январе составила 7,5% по сравнению с аналогичным периодом ...13.04.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в марте замедлилась до 3,51%
Инфляция на Среднем Урале в марте составила 3,51% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в феврале — ...13.04.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в марте замедлилась до 3,51%
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2023. Инфляция на Среднем Урале в марте составила 3,51% по сравнению с аналогичным месяцем ...