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Минфин предложил с 1 июня 2024 года повысить цены на коньяк, бренди и водку

УрБК, Москва, 11.04.2024. С 1 июня 2024 года цена 0,5 литра водки может вырасти с 281 до 299 руб., цена коньяка — с 517 до 556 руб., бренди — с 375 до 403 руб. Соответствующие поправки в приказ готовит Минфин РФ.

«Проектом приказа предусмотрена индексация минимальных цен на коньяк, бреди, водку и ликероводочные изделия, которая связана с: уровнем инфляции; повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (с 613 до 643 рублей за 1 литр безводного этилового спирта) (статья 193 Налогового кодекса Российской Федерации); ростом затрат на производство алкогольной продукции», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа.

Авторы инициативы также отметили, что удорожание себестоимости этого вида продукции произошло еще в прошлом году.

Ранее УрБК писал о том, что за первые два месяца 2024 года розничные продажи коньяка в РФ увеличились на 9,3% год к году. Общий объем реализованного напитка в январе и феврале составил 2,37 млн дал.
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