Минфин предложил с 1 июня 2024 года повысить цены на коньяк, бренди и водку

УрБК, Москва, 18.03.2024. В России за первые два месяца 2024 года розничные продажи коньяка увеличились на 9,3% год к ...22.07.2020 Минимальные розничные цены на водку в России могут вырасти с 1 января 2021 года
УрБК, Москва, 22.07.2020. Минфин РФ предлагает с 1 января 2021 года увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на ...22.10.2019 Минфин предлагает повысить минимальные цены на водку в РФ с 2020 года
УрБК, Москва, 22.10.2019. Министерство финансов РФ предлагает повысить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, ...14.06.2016 В России повысили минимальную цену на водку
УрБК, Москва, 14.06.2016. В России с 13 июня на 5 руб. поднялась минимальная розничная цена на водку — до 190 руб. за ...11.01.2011 Минимальная цена на водку в России повысилась до 98 рублей за 0,5 литра
УрБК, Москва, 11.01.2011. Минимальная цена на водку в РФ с 1 января 2011 года повысилась на 10% — до 98 рублей за 0,5 ...