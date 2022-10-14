В центре Екатеринбурга появятся новые дорожки для велосипедистов

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2024. В центре Екатеринбурга, согласно Генеральному плану, появятся новые велодорожки. Для этого власти муниципалитета утвердили проект межевания территории для реконструкции линейного объекта улично-дорожной сети — улицы Николая Никонова, сообщает пресс-служба администрации города.



«Проект разработан для развития транспортной инфраструктуры и определяет перспективные решения по развитию улично-дорожной сети, а также сети городского общественного транспорта, велопешеходной и инженерной инфраструктуры», — говорится в сообщении.



Общая площадь проектируемой территории Железнодорожного района составит 9,4 га. В том числе в проекте заложено создание около 1 км магистральной улицы районного значения — Николая Никонова, а также порядка 200 м улицы местного значения — Царской. Ширина проезжей части здесь составит 15 м, ширина тротуаров будет варьироваться от 3 до 4,5 м, ширина велодорожек — от 2,5 до 3 м.



Отметим, что на данный момент в Екатеринбурге имеется 60 отрезков улиц, на которых есть велодорожки или велопешеходные полосы общей протяженностью порядка 44 км. В ближайшие годы их совокупная длина достигнет 630 км. Велодорожки и велополосы планируются при новом строительстве, реконструкции улично-дорожной сети и проведении капитального ремонта.