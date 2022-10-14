В центре Екатеринбурга появятся новые дорожки для велосипедистов

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории в ...22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект строительства еще пяти участков улично-дорожной сети города
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил проекты планировки и межевания территории в ...07.02.2020 В Октябрьском районе Екатеринбурга появились три новые улицы
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2020. Исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Александр Ковальчик подписал постановление, ...05.07.2019 В Екатеринбурге утвердили проекты для строительства улично-дорожной сети в Академическом районе
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. В Екатеринбурге утвердили проект планировки и проект межевания части территории ...23.08.2013 В Чкаловском районе Екатеринбурга обустроят велодорожки
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2013. На нескольких участках самых оживленных улиц Чкаловского района Екатеринбурга будут ...