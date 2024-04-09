Официальный курс доллара США вырос на 47 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 11.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 апреля 2024 года. Курс доллара США вырос на 47,35 коп., до 93,21 руб., евро — на 48,60 коп., до 101,23 руб.