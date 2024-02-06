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Вчера, 11:40

В Екатеринбурге будут судить главбуха по обвинению в хищении свыше 2 млн рублей из сейфа предприятия

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший главный бухгалтер ООО «Управляющая компания». Женщина обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение в особо крупном размере», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, обвиняемая в ноябре 2022 года похитила свыше 2 млн руб. из сейфа ООО «Управляющая компания», где она с 2020 года занимала должность главного бухгалтера и несла материальную ответственность за вверенные ей средства и имущество.

Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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