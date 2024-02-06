В Екатеринбурге будут судить главбуха по обвинению в хищении свыше 2 млн рублей из сейфа предприятия

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...07.09.2022 В Екатеринбурге перед судом предстанет бывший бухгалтер компании «Содружество» за хищение более 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.09.2022. В Екатеринбурге перед судом предстанет женщина, занимавшаяся бухгалтерским учетом в ООО ...05.10.2018 В Екатеринбурге судят бухгалтера за присвоение средств предприятия на сумму более 7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2018. В Екатеринбурге перед судом предстанет бухгалтер предприятия, которая обвиняется в ...22.05.2018 Перед судом предстанет экс-бухгалтер «ВСМПО-Ависма» по обвинению в хищении 1,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2018. В Верхнесалдинский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего ...05.10.2017 В Пригородном районе главбуха «МПК Николо-Павловская» обвиняют в хищении 200 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.10.2017. В Пригородном районе главный бухгалтер ООО «МПК Николо-Павловская» предстанет перед ...