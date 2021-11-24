В Екатеринбурге со 2 по 20 мая будет закрыто движение транспорта на перекрестке улиц Белинского — Саввы Белых

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Екатеринбурге со 2 по 20 мая будет закрыто движение транспорта в районе перекрестка улиц Белинского и Саввы Белых.



В горадминистрации пояснили, что на данном участке будут проводиться работы по реконструкции водовода и водопроводной камеры, и в связи с этим изменится схема движения общественного транспорта.



Так, автобусный маршрут № 66 будет следовать по улицам Академика Шварца — Белинского — Циолковского. Далее — по маршруту до станции Кольцово.



В сторону станции метро «Ботаническая» движение будет организовано по Кольцовскому тракту — переулку Базовому — ул. Белинского — ул. Шварца.