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Вчера, 10:41

В Екатеринбурге со 2 по 20 мая будет закрыто движение транспорта на перекрестке улиц Белинского — Саввы Белых

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2024. В Екатеринбурге со 2 по 20 мая будет закрыто движение транспорта в районе перекрестка улиц Белинского и Саввы Белых.

В горадминистрации пояснили, что на данном участке будут проводиться работы по реконструкции водовода и водопроводной камеры, и в связи с этим изменится схема движения общественного транспорта.

Так, автобусный маршрут № 66 будет следовать по улицам Академика Шварца — Белинского — Циолковского. Далее — по маршруту до станции Кольцово.

В сторону станции метро «Ботаническая» движение будет организовано по Кольцовскому тракту — переулку Базовому — ул. Белинского — ул. Шварца.
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