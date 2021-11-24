В Екатеринбурге со 2 по 20 мая будет закрыто движение транспорта на перекрестке улиц Белинского — Саввы Белых

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2021. В Екатеринбурге будут временно изменены схемы движения двух маршрутов. Автобусы № 042 и ...29.05.2020 В Екатеринбурге из-за ремонта моста на два месяца закроют движение транспорта по улице Лыжников
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2020. В Екатеринбурге ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» закроет движение ...23.07.2014 Движение транспорта по переулку Переходному будет закрыто почти на месяц
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2014. Движение транспорта по переулку Переходному от улицы Белинского до дома № 58 «а» на ...26.08.2011 Ряд улиц в микрорайоне Ботанический в Екатеринбурге будет временно закрыт в связи со строительством станции метро
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2011. Проезд в районе строящейся станции метро «Ботаническая» будет закрыт в связи с ...15.04.2011 В Екатеринбурге будет временно закрыто движение на перекрестке улиц Белинского и Академика Шварца
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2011. Научно-производственное предприятие «Стройтэк» получило разрешение на закрытие движения ...