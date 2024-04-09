Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 52 коп.

УрБК, Москва, 10.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 апреля 2024 года. Курс доллара США вырос на 16,53 коп., до 92,74 руб., евро — на 52,37 коп., до 100,74 руб.