Свердловские власти усилят меры по подготовке региона к паводкам

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Уральского и Сибирского ...25.03.2024 На обследование 500 гидротехнических сооружений в Свердловской выделили по 167 тыс. рублей на каждое
УрБК, Екатеринбург, 25.03.2024. Правительство Свердловской области выделило на обследование гидротехнических ...25.05.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил 12,6 млн рублей на подготовку к отопительному сезону в Ивделе
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о направлении ...21.01.2022 Власти Свердловской области пообещали усилить внимание к ситуации с голодовкой работников в Красноуфимском районе
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2022. Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков прокомментировал ...08.04.2014 МЧС не ожидает подтопления Екатеринбурга в период паводка
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2014. В ГУ МЧС по Свердловской области не ожидают подтопления Екатеринбурга в период ...