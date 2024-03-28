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Вчера, 17:41

Свердловские власти усилят меры по подготовке региона к паводкам

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. На территории Свердловской области будут усилены меры, принимаемые в рамках подготовки региона к сезону весеннего половодья, заявил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

«Сегодня поручил усилить меры по подготовке к весеннему половодью на территориях Свердловской области», — написал он в своем Telegram-канале.

Особое внимание будет уделено плотинам в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Белоярском, Талицком, Полевском городских округах, Нижнесергинском муниципальном районе, капитальный ремонт которых запланирован в 2024 году.

Ранее УрБК писал о том, что свердловские власти отчитались о проведенной работе в рамках подготовки региона к сезону паводков.
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