«Уральские авиалинии» в честь Дня Победы обеспечат ветеранов Великой Отечественной войны бесплатными авиабилетами

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Компания «Уральские авиалинии» в этом году по традиции предоставит 100% скидку на ...19.03.2021 «Уральские авиалинии» запустят бесплатные рейсы для ветеранов Великой Отечественной войны
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в честь предстоящего Дня Победы предоставит ...13.04.2017 «Уральские авиалинии» предоставляют бесплатные билеты для участников Великой Отечественной войны
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2017. В преддверии празднования Дня Победы авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставляет ...10.04.2015 Авиакомпания «Уральские авиалинии» в честь 70-летнего юбилея Дня Победы предоставит бесплатный перелет для участников ВОВ
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2015. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в честь 70-летнего юбилея Дня Победы предоставляет ...16.04.2014 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставит бесплатный перелет для участников и инвалидов ВОВ
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2014. «Уральские авиалинии» приготовили традиционный подарок для участников и инвалидов ...