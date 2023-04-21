«Уральские авиалинии» в честь Дня Победы обеспечат ветеранов Великой Отечественной войны бесплатными авиабилетами

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Авиакомпания «Уральские авиалинии» ко Дню Победы предоставит ветеранам Великой Отечественной войны возможность совершить бесплатные перелеты. Оформить льготные билеты можно будет с 10 апреля по 12 мая 2024 года в кассах и офисах уполномоченных агентов, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.



Участники и инвалиды ВОВ получат авиабилеты бесплатно, а один сопровождающий ветерана сможет оформить билет со скидкой 90%. Льготы распространяются на все вылеты по России в период с 3 по 12 мая 2024 года.



Скидки предоставляются только для участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов, что должно подтверждаться соответствующим удостоверением ветерана или инвалида ВОВ (статьи 14, 15, 17 ФЗ «О ветеранах»).