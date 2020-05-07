ЕВРАЗ поздравил в Новокузнецке ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла с Днем Победы

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2023. Руководители ЕВРАЗ ЗСМК и организации «Ветераны ЕВРАЗа — Сибирь» поздравили с Днем Победы более 250 жителей Новокузнецка — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда, вдов участников войны и ветеранов боевых действий.



Как сообщает пресс-служба регионального центра корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, накануне праздника творческие коллективы Культурно-спортивного центра металлургов ЕВРАЗа подготовили для ветеранов и сотрудников компании праздничные концерты. Ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли участвовать в торжествах, навестили дома и вручили подарки. Среди них — 101-летний участник Великой Отечественной войны Василий Акимович Рогожкин, девять жителей блокадного Ленинграда, пятеро узников концлагерей, 52 вдовы участников войны, 30 ветеранов боевых действий и 158 тружеников тыла.



Как уточняют в компании, ветеранам подарили тонометры, продуктовые наборы, а нуждающимся оказали материальную помощь на лечение, приобретение медикаментов и бытовые нужды.



При поддержке ЕВРАЗа на фасаде дома № 29 на ул. Кирова появился портрет Ивана Рогинцева. Иван Иванович работал инженером по оборудованию, механиком рельсобалочного цеха КМК. На ЗСМК был заместителем начальника мелкосортного цеха. Участвовал в строительстве и эксплуатации трех прокатных станов. В сентябре нынешнего года Ивану Ивановичу исполнилось бы 100 лет.



Также ЕВРАЗ оказал поддержку в переиздании книги Ивана Рогинцева «От Ленинграда до Берлина», что станет подарком Новокузнецку в честь 405-го юбилея. Ранее компания помогла в издании двух других книг заслуженного металлурга: «Дружба, скрепленная сталью» и «Многоликий Алжир».



«В ЕВРАЗе сложилась добрая традиция поздравлять ветеранов с Днем Победы, вручать подарки. Кроме того, в течение года мы оказываем материальную помощь, оплачивая операции, приобретение лекарств, средств реабилитации. Также организуются традиционные ветеранские заезды в российские здравницы», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.