«Уральские авиалинии» предоставят бесплатные билеты для ветеранов Великой Отечественной войны на перелеты по России

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Компания «Уральские авиалинии» в этом году по традиции предоставит 100% скидку на билеты для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Акция будет действовать на регулярные рейсы по России в период с 3 по 12 мая, сообщает пресс-служба перевозчика.
«Авиабилеты со 100% скидкой можно выписать в кассах вашего города и в офисах уполномоченных агентов. Не забудьте взять с собой удостоверение, подтверждающее статус участника или инвалида ВОВ (статьи 14, 15, 17 ФЗ о ветеранах)», — говорится в сообщении.
Кроме того, билеты со скидкой 90% сможет приобрести один сопровождающий, следующий вместе с ветераном. Оформить билеты можно по 12 мая 2023 года включительно.
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