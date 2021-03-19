«Уральские авиалинии» предоставят бесплатные билеты для ветеранов Великой Отечественной войны на перелеты по России

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Компания «Уральские авиалинии» в этом году по традиции предоставит 100% скидку на билеты для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Акция будет действовать на регулярные рейсы по России в период с 3 по 12 мая, сообщает пресс-служба перевозчика.



«Авиабилеты со 100% скидкой можно выписать в кассах вашего города и в офисах уполномоченных агентов. Не забудьте взять с собой удостоверение, подтверждающее статус участника или инвалида ВОВ (статьи 14, 15, 17 ФЗ о ветеранах)», — говорится в сообщении.



Кроме того, билеты со скидкой 90% сможет приобрести один сопровождающий, следующий вместе с ветераном. Оформить билеты можно по 12 мая 2023 года включительно.