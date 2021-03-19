УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:38

«Уральские авиалинии» предоставят бесплатные билеты для ветеранов Великой Отечественной войны на перелеты по России

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2023. Компания «Уральские авиалинии» в этом году по традиции предоставит 100% скидку на билеты для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Акция будет действовать на регулярные рейсы по России в период с 3 по 12 мая, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Авиабилеты со 100% скидкой можно выписать в кассах вашего города и в офисах уполномоченных агентов. Не забудьте взять с собой удостоверение, подтверждающее статус участника или инвалида ВОВ (статьи 14, 15, 17 ФЗ о ветеранах)», — говорится в сообщении.

Кроме того, билеты со скидкой 90% сможет приобрести один сопровождающий, следующий вместе с ветераном. Оформить билеты можно по 12 мая 2023 года включительно.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.03.2021 «Уральские авиалинии» запустят бесплатные рейсы для ветеранов Великой Отечественной войны

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в честь предстоящего Дня Победы предоставит ...

13.04.2017 «Уральские авиалинии» предоставляют бесплатные билеты для участников Великой Отечественной войны

УрБК, Екатеринбург, 13.04.2017. В преддверии празднования Дня Победы авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставляет ...

23.04.2012 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» доставит ветеранов Великой Отечественной войны в города-герои

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2012. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставляет возможность участникам Великой ...

18.04.2011 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставит ветеранам Великой Отечественной войны бесплатный перелет в один из городов-героев

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2011. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставляет возможность ветеранам Великой ...

03.03.2010 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» к 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне подарит ветеранам бесплатный перелет

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2010. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» предоставит ветеранам и инвалидам Великой ...

Популярные новости
07.04.2023В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге откроется фотовыставка Every woman is a queen. Vol.131.03.2023Депутаты гордумы Екатеринбурга обсудили перспективы строительства образовательных учреждений в Академическом районе07.04.2023Книга «Занимательная история предпринимательства на Урале» была представлена в креативном кластере «Домна»24.03.2023В России на полгода продлили запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам07.04.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга организовал экскурсию для школьников в Музей энергетики Урала
Архив новостей
Апрель 2023 (509)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18