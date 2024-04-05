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Более 144 тыс. екатеринбуржцев проголосовали за благоустройство парков в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. 144 тыс. 129 жителей Екатеринбурга проголосовали за благоустройство городских пространств в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

В пресс-службе горадминистрации отмечают, что для получения средств из федерального бюджета необходимо набрать еще 235 тыс. 871 голос.

Отметим, что на благоустройство претендуют следующие городские территории: бульвар на улице Культуры (от улицы Машиностроителей до улицы Фестивальной) на Уралмаше, 2-я очередь 2-го этапа Преображенского парка, бульвар на улице Посадской, парк «7 Ключей», Основинский парк, парк 50-летия ВЛКСМ, парк 50-летия Советской власти (Метеогорка) и Солнечные аллеи (2-й этап).

Голосование проходит в онлайн-формате на сайте «Городская среда» и на портале «Госуслуги» в разделе «Общественное голосование». Также можно отдать свой голос с помощью волонтеров.
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