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Вчера, 13:39

В екатеринбургских новостройках не продано 48,3 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. В новостройках Екатеринбурга не реализовано около 48,3 тыс. квартир. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG.

По его словам, за последние 12 месяцев объем предложения вырос на 8%, за два года — в полтора раза.

Главный аналитик УПН отмечает, что рост уровня конкуренции на рынке новостроек Екатеринбурга стимулирует девелоперов активнее привлекать покупателей с помощью различных скидок и бонусов.

«К весне 2024 года ценовая политика отдельных участников стала более дробной. Практика более широких и разнообразных скидок вернулась в рыночный ассортимент продавцов. Но часто этот процесс носит декларативный характер», — заявил М. Хорьков.
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