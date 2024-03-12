В екатеринбургских новостройках не продано 48,3 тыс. квартир

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2024. Средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга достигла 149 тыс. руб. ...03.04.2023 За год количество нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга выросло на 41%
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. Количество нереализованных квартир в новостройках Екатеринбурга к концу марта этого ...16.12.2021 В новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. В настоящее время в новостройках Екатеринбурга не продано около 30 тыс. квартир. Об ...13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир
Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом написал начальник аналитического ...13.09.2021 На рынке новостроек Екатеринбурга не реализовано около 28 тыс. квартир
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Объем предложения на рынке новостроек Екатеринбурга за год вырос на 43%. Об этом ...