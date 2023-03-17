Делегация Екатеринбурга прибыла с рабочим визитом в Китай

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Официальная делегация Екатеринбурга прибыла с рабочим визитом в Китай. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



В состав делегации вошли 25 человек: представители власти, предприниматели и академическое сообщество.



Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который возглавляет делегацию, рассказал, что основная цель визита — укрепление торговых связей уральского и китайского бизнеса.



«Уже состоялся ряд официальных встреч с Мэром Гуанчжоу и Генеральным консулом РФ в Гуанчжоу», — заявил А. Орлов.