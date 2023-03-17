Делегация Екатеринбурга прибыла с рабочим визитом в Китай

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Делегация Екатеринбурга под руководством главы города Алексея Орлова прибыла в ...07.12.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с мэром Бишкека в ходе инвестиционного саммита в Кыргызской Республике
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов прибыл с рабочим визитом в Кыргызскую Республику для ...02.10.2015 Руководство Екатеринбурга посетило с рабочим визитом Нижний Тагил
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2015. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб со своими заместителями посетил с ...12.07.2011 Делегация представителей компаний «АвтоВАЗ» и «КамАЗ» посетит Свердловскую область с рабочим визитом 27 июля
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2011. 27 июля Свердловскую область с рабочим визитом посетит делегация компаний «АвтоВАЗ» и ...13.03.2009 В Екатеринбург с официальным визитом прибывает делегация города Турин (Италия)
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2009. «С 15 по 17 марта в Екатеринбург с официальным визитом прибывает делегация города Турин ...