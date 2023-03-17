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Вчера, 10:24

Делегация Екатеринбурга прибыла с рабочим визитом в Китай

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2024. Официальная делегация Екатеринбурга прибыла с рабочим визитом в Китай. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В состав делегации вошли 25 человек: представители власти, предприниматели и академическое сообщество.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который возглавляет делегацию, рассказал, что основная цель визита — укрепление торговых связей уральского и китайского бизнеса.

«Уже состоялся ряд официальных встреч с Мэром Гуанчжоу и Генеральным консулом РФ в Гуанчжоу», — заявил А. Орлов.
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