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Вчера, 09:19

Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 10 коп.

УрБК, Москва, 09.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2024 года. Курс доллара США вырос на 17 коп., до 92,58 руб., евро — на 10 коп., до 100,22 руб.
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