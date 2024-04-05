Официальный курс доллара США вырос на 17 коп., евро — на 10 коп.

УрБК, Москва, 09.04.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля 2024 года. Курс доллара США вырос на 17 коп., до 92,58 руб., евро — на 10 коп., до 100,22 руб.