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Вчера, 17:41

Импорт в РФ оборудования для станций связи в денежном эквиваленте вырос на 56%

УрБК, Москва, 08.04.2024. В 2023 году импорт оригинального оборудования в виде базовых станций связи и их компонентов в денежном эквиваленте вырос на 56% по сравнению с предыдущим годом, до 205 млн долл. США. В натуральном выражении показатель увеличился на 15%, до 85,7 тыс. единиц, сообщает «Коммерсантъ».

Эксперты отмечают, что в основном в Россию завозят оборудование таких производителей, как Huawei, Ericsson и Nokia, используя схему параллельного импорта. При этом покупатели перешли на розничный формат закупок, приобретая только то, что необходимо прямо сейчас. Это объясняется ростом себестоимости импортных устройств из-за увеличения стоимости транспортных расходов и комиссий.

Также сообщается, что, несмотря на закупки оригинального оборудования, планы по строительству площадок для размещения нового оборудования в год не превышают 4-10% от объема сети у всех ведущих операторов связи. Основными задачами телекоммуникационных компаний сейчас являются расширение мощности существующих площадок и увеличение числа секторов покрытия.

Как отмечают некоторые эксперты, отечественные производители оборудования опасаются, что эффективный параллельный импорт повлияет на импортозамещение.
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