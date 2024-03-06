Благодаря соцпроекту «Центр передачи энергии» паблик-арт-программы «ЧО» удалось собрать 165 тыс. рублей на продукты для фонда «Дари еду»

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Паблик-арт-программа «ЧО» объявила о завершении проекта «Центр передачи энергии». За время его работы удалось собрать 165 тыс. руб., которые были переданы в фонд «Дари еду», сообщает пресс-служба организаторов.



Напомним, что в рамках работы социального проекта «Центр передачи энергии» в поп-ап-магазине тиражного искусства продавались постеры уральских художников, деньги с реализации которых переводили в фонд «Дари еду».



На полученные деньги фонд «Дари еду» приобрел продукты для людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Участники команды паблик-арт-программы «ЧО» вместе с художниками передали наборы благополучателям.