Благодаря соцпроекту «Центр передачи энергии» паблик-арт-программы «ЧО» удалось собрать 165 тыс. рублей на продукты для фонда «Дари еду»

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2024. Паблик-арт-программа «ЧО» от компании «Атомстройкомплекс» подвела итоги совместной ...05.02.2024 В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи энергии»
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2024. В Екатеринбурге паблик-арт-программа «ЧО» подвела итоги четвертого сезона «Передачи ...16.01.2024 Уральские художники передали 165 тыс. рублей в помощь старшему поколению
УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге организаторы паблик-арт-программы «ЧО» передали в помощь старшему ...27.10.2023 Художники Екатеринбурга предлагают купить постер в пользу одиноких пожилых людей
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В рамках паблик-арт-программы «ЧО» жителям Екатеринбурга предлагается приобрести ...09.08.2023 В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...