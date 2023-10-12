УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 09:03

Художники Екатеринбурга предлагают купить постер в пользу одиноких пожилых людей

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В рамках паблик-арт-программы «ЧО» жителям Екатеринбурга предлагается приобрести постеры с репликами произведений уральских художников. Часть средств, вырученных от продажи, будет направлена на помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-группа паблик-арт-программы.

Художники Екатеринбурга предлагают купить постер в пользу одиноких пожилых людей
Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»

Постеры-реплики 12 художников можно приобрести в интернет-магазине тиражного искусства «Центр передачи энергии». Стоимость одного постера — 3 тыс. 500 руб., из них 1 тыс. 500 руб. будут направлены в фонд поддержки инвалидов и одиноких пожилых людей «Дари еду».

«Этим проектом мы не только продолжаем традицию филантропии и благотворительности, но и сталкиваем искусство и зрителя в публичных пространствах, передаем творческую энергию в камерных форматах — в виде постеров», — рассказал куратор проекта Артем Антипин.

Руководитель «ЧО» и креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов подчеркивает: этот проект — прекрасная возможность не только поддержать молодых локальных художников и старшее поколение, но и сделать интерьер своего офиса уникальным.

Оформить заказ и доставку постера можно на сайте.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.10.2023 Паблик-арт-программа «ЧО» выпустила постеры с уральской метафорической азбукой

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Паблик-арт-программа «ЧО» выпустила постеры с Уральской метафорической азбукой, над ...

04.09.2023 В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль «Индустриальный младенец»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль ...

09.08.2023 В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...

30.06.2023 Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге из старых игрушек создадут ресайкл-проект «Надувательство»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга сдать старые ...

13.06.2023 Организаторы паблик-арт программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга на театрализованные сплавы по Исети

УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Организаторы паблик-арт программы «ЧО» 17 и 18 июня проведут для жителей Екатеринбурга ...

Популярные новости
26.10.2023Минсельхоз подготовил проект постановления о запрете экспорта мяса птицы29.09.2023Фото в объективе29.09.2023Туристические тропы28.09.2023Покупка однокомнатной квартиры во Владимире: комфорт и экономия05.10.2023Павел Ваняшин: На Среднем Урале 19 из 20 плательщиков соблюдают сроки уплаты налогов
Архив новостей
Октябрь 2023 (668)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (773)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18