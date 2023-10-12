Художники Екатеринбурга предлагают купить постер в пользу одиноких пожилых людей

УрБК, Екатеринбург, 12.10.2023. Паблик-арт-программа «ЧО» выпустила постеры с Уральской метафорической азбукой, над ...04.09.2023 В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль «Индустриальный младенец»
УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль ...09.08.2023 В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...30.06.2023 Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» в Екатеринбурге из старых игрушек создадут ресайкл-проект «Надувательство»
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. Организаторы паблик-арт-программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга сдать старые ...13.06.2023 Организаторы паблик-арт программы «ЧО» приглашают жителей Екатеринбурга на театрализованные сплавы по Исети
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2023. Организаторы паблик-арт программы «ЧО» 17 и 18 июня проведут для жителей Екатеринбурга ...