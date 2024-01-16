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16.01.2024

Уральские художники передали 165 тыс. рублей в помощь старшему поколению

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге организаторы паблик-арт-программы «ЧО» передали в помощь старшему поколению и людям в сложной жизненной ситуации 165 тыс. руб., вырученных с продаж работ уральских художников.

Куратор «Центра передачи энергии», где продавали авторизованные реплики работ уральских художников в виде постеров, Артем Антипин сообщил, что с развитием технологий и сервисов помогать становится проще.

«Вдохновляясь темой сезона «Передача энергии», и заручившись поддержкой 12 уральских художников, мы решили совместно привлечь внимание к одному из таких сервисов, облегчающих адресную помощь людям старшего поколения. Наш инструмент — тиражные произведения искусства, приобрести которые за время работы проекта можно было как физически, посещая крупные городские события, так и онлайн, чем воспользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Калининграда, Нижнего Новгорода, Челябинска и Чехова. Оба формата для «ЧО» стали экспериментом, об итогах которого пока сложно судить, но важно озвучить результаты, чтобы показать на что мы способны, объединяя усилия», — подчеркивает Артем Антипин.

Всего было продано 110 постеров стоимостью 3,5 тыс. руб. каждый, 1,5 тыс. из которых уходило в помощь фонду «Дари еду», помогающему с 2016 года одиноким пенсионерам, родителям, взрослым и детям с инвалидностью, а также многодетным семьям.
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