Уральские художники передали 165 тыс. рублей в помощь старшему поколению

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...

В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. Брусника выступит партнером выставки «Безнадежные живописцы», на которой будут ...

За 2021 год в Богдановиче было выделено 1,7 млн рублей на социальную помощь ветеранам и пенсионерам

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. За 2021 год в Богдановиче на реализацию подпрограммы «Старшее поколение», направленной ...