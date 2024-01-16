Уральские художники передали 165 тыс. рублей в помощь старшему поколению

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2023. В рамках паблик-арт-программы «ЧО» жителям Екатеринбурга предлагается приобрести ...09.08.2023 В день 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» проведут благотворительную ярмарку уральских художников
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2023. В день празднования 300-летия Екатеринбурга организаторы паблик-арт-программы «ЧО» ...16.11.2022 Брусника выступит партнером выставки столичных художников «Безнадежные живописцы» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. Брусника выступит партнером выставки «Безнадежные живописцы», на которой будут ...27.05.2022 За 2021 год в Богдановиче было выделено 1,7 млн рублей на социальную помощь ветеранам и пенсионерам
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2022. За 2021 год в Богдановиче на реализацию подпрограммы «Старшее поколение», направленной ...