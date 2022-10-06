В Челябинской области будут судить женщину за мошенничество на 1,4 млн рублей под видом оказания магических услуг

УрБК, Челябинск, 06.10.2022. В Магнитогорске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении сотрудника местной ...24.05.2022 Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении более 6 млн рублей под видом оказания строительных услуг
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении свыше 6,1 млн руб. под видом под видом ...28.09.2020 В Магнитогорске экс-директора похоронного комбината обвиняют в получении взяток на сумму более 2,7 млн рублей
УрБК, Челябинск, 28.09.2020. Прокуратура Магнитогорска в ближайшее время направит в суд уголовное дело в отношении ...25.04.2019 В Екатеринбурге будут судить лжегрузоперевозчика за хищение 448 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2019. В отношении жителя Верхней Пышмы возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве ...16.04.2018 В Серове будут судить менеджера турагентства «Интур-С» за мошенничество со средствами клиентов
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2018. В Серове в суд направлено уголовное дело в отношении местной жительницы, работавшей ...