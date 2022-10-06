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В Челябинской области будут судить женщину за мошенничество на 1,4 млн рублей под видом оказания магических услуг

УрБК, Челябинск, 08.04.2024. Прокуратура города Магнитогорска направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обманувшей граждан на 1,4 млн руб. Женщина получала деньги за оказание магических услуг, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Следствие установило, что в январе 2023 года обвиняемая разместила в интернете объявления о «гадании» и «снятии порчи». За оказание этих услуг потерпевшие перечисляли ей деньги. Всего мошенница обманула 18 человек. Сумма ущерба составила 1 млн 443 тыс. 900 руб.

В отношении «гадалки» было возбуждено уголовное дело в соответствии с частями 1, 2, 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Дело передано в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.
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