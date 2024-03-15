Свердловская полиция предупредила жителей региона о новых способах мошенничества

УрБК, Челябинск, 15.03.2024. В Челябинской области мошенники оформили кредит на продавца магазина под предлогом ...05.12.2023 Полиция Верхнеуральска разыскивает кибермошенников за взлом личного кабинета на «Госуслугах»
УрБК, Челябинск, 05.12.2023. Полицейские Верхнеуральска разыскивают мошенников, взломавших личный кабинет на ...29.11.2022 Телефонные мошенники выманили у жительницы Новоуральска 200 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2022. Телефонные мошенники выманили у жительницы Новоуральска 1960 года рождения 200 тыс. ...26.07.2021 Житель Екатеринбурга перевел телефонным мошенникам более 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.07.2021. В полицию Екатеринбурга обратился 26-летний мужчина, рассказавший, что телефонные ...29.03.2021 Мошенники 8 марта похитили у жительницы Екатеринбурга более 1,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у 42-летней женщины 1 млн 125 тыс. руб. ...