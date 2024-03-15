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Вчера, 09:03

Свердловская полиция предупредила жителей региона о новых способах мошенничества

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Правоохранители фиксируют ряд новых или видоизмененных способов, которыми пользуются телефонные мошенники, сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

К примеру, жительнице Камышлова мошенница представилась работницей пенсионного фонда. В результате у потерпевшей взломали аккаунт на «Госуслугах» и оформили на нее кредит. Уроженке Березовского мошенник представился брокером криптовалютной биржи (потеряла 400 тыс. руб.). А студента нижнетагильского гуманитарного вуза обманула мошенница, разместившая свой телефон на сайте интимных услуг (суммарно мошенники украли у него почти 300 тыс. руб.).
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