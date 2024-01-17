Объем экономики российского сегмента интернета с 2019 года вырос в 3,5 раза

УрБК, Москва, 28.02.2017. Объем экономики Рунета по итогам 2016 года превысил 1,5 трлн руб., при этом доля ...

30 сентября — российский День Интернета

В 13 раз в России отмечают День интернета. Несмотря на быстрое развитие Сети в нашей стране, нерешенных проблем у ...