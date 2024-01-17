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Вчера, 13:38

Объем экономики российского сегмента интернета с 2019 года вырос в 3,5 раза

УрБК, Москва, 08.04.2024. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на форуме-выставке «Россия» сообщил, что объем экономики российского сегмента интернета (Рунета) с 2019 года вырос в 3,5 раза, до 16,4 трлн руб., пишет ТАСС.

По его словам, такая динамика прежде всего объясняется доступностью и возрастающим удобством цифровых услуг.

«Сегодня 84% граждан России проводят в интернете более трех часов в день», — подытожил Д. Чернышенко.
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