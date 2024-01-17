Объем экономики российского сегмента интернета с 2019 года вырос в 3,5 раза

УрБК, Москва, 17.01.2024. Количество пользователей портала «Госуслуги» достигло 109 млн человек, заявил заместитель ...28.02.2017 Объем экономики Рунета превысил 1,5 трлн рублей
УрБК, Москва, 28.02.2017. Объем экономики Рунета по итогам 2016 года превысил 1,5 трлн руб., при этом доля ...11.05.2016 Доля интернет-экономики России составила в 2015 году 2,3% ВВП
УрБК, Москва, 11.06.2015. Доля интернет-экономики составила в 2015 году 2,3% ВВП, сообщил глава Минкомсвязи РФ Николай ...30.09.2010 30 сентября — российский День Интернета
В 13 раз в России отмечают День интернета. Несмотря на быстрое развитие Сети в нашей стране, нерешенных проблем у ...22.04.2009 Судьбу глобальной паутины решат на интернет-форуме
Элита российского интернета обсудит будущее отечественной IT-отрасли в рамках объединенной конференции «РИФ + КИБ», ...