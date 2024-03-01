Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 38%

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...01.03.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос почти на 50%
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе 2024 года составил 26 млрд ...01.03.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос почти на 50%
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...12.02.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 23,8%
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...09.01.2024 Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале вырос на 23,5%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в ...