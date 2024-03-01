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Вчера, 12:00

Объем выполненных строительных работ на Среднем Урале за год вырос на 38%

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в Свердловской области в январе-феврале 2024 года составил 56,1 млрд руб., сообщает Свердловскстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 38,1%.
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